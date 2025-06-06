Какой будет пенсия украинцев при официальной зарплате в 22 000 грн

В Украине пенсионные выплаты формируются на основе заработка, который лицо получало до момента выхода на пенсию. Кроме того, ключевую роль играют трудовой стаж и возраст, в котором человек решает завершить трудовую деятельность.

Чтобы определить размер будущей пенсии при заработной плате 22 000 гривен, следует учитывать страховой стаж, который накопил человек. К примеру, можно вычислить размер выплат, если стаж составляет 30 лет, пишет "24 Канал".

В 2025 году в Украине изменились требования к страховому стажу, которые определяют возраст выхода на пенсию:

Чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа – как для женщин, так и для мужчин.

При наличии страхового стажа от 22 до 31 года выход на пенсию возможен в 63 года.

Если стаж составляет от 15 до 21 года, пенсионный возраст смещается до 65 лет.

Следовательно, в 2025 году лицо с 30-летним стажем сможет оформить пенсию только в 63 или 65 лет, тогда как выход на пенсию в 60 ему недоступен.

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Какую пенсию будут платить при зарплате 22 000 грн

В случае, если лицо имело заработную плату 22 000 гривен, отработало 30 лет и выходит на пенсию в 63 года, размер его пенсии составит около 8 532 гривен.

Имея стаж 30 лет, можно отложить выход на пенсию до 65 лет, что позволит получать более высокую выплату. В таком случае пенсия при зарплате 22 000 гривен будет достигать ориентировочно 9 400 гривен.

Итак, при одинаковом уровне заработной платы, чем больше страховой стаж имеет лицо, тем выше будет размер его пенсионных выплат.

Напомним, ранее мы рассказывали, как страховой стаж влияет на размер пенсии.

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