Якій категорії пенсіонерів нарахують доплату до пенсії у серпні

У серпні 2024 року деякі громадяни України отримають додаткові виплати від Пенсійного фонду України (ПФУ) у розмірі 570 гривень. Ця надбавка пов'язана з віковою доплатою і призначається за певних умов.

Офіційний сайт ПФУ надає детальну інформацію щодо цих виплат.

Умови отримання надбавки в 570 грн

Згідно з українським законодавством, на цю доплату мають право особи, які досягли 80-річного віку. Важливо зазначити, що загальна сума щомісячної пенсійної виплати не повинна перевищувати 10,34 тис. гривень.

Ця надбавка буде нараховуватися автоматично щомісяця після досягнення 80 років. Важливо, що для отримання цієї компенсаційної доплати не потрібно особисто звертатися до ПФУ.

Нарахування надбавки починається не з початку календарного місяця, а з дня народження пенсіонера. Тому в перший місяць сума може бути неповною, окрім випадків, коли день народження припадає на перше число місяця.

Додаткові вікові надбавки

Існують також інші вікові надбавки для молодших пенсіонерів, хоча їх розмір менший. Ці доплати призначаються громадянам після досягнення 70 та 75 років.

Критерії надання допомоги схожі: пенсіонер повинен отримувати пенсію за віком, а загальна сума виплат не має перевищувати 10,3 тис. гривень.

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Розміри щомісячних доплат для різних вікових категорій:

* Особи від 70 до 74 років включно отримають надбавку в розмірі 300 гривень;

* Пенсіонери віком від 75 до 79 років включно – 456 гривень.

Ці заходи спрямовані на підтримку літніх громадян України та покращення їхнього фінансового становища.

Нагадаємо, щоб отримати більше грошей, деяким пенсіонерам треба звернутися у ПФУ.

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