Якій категорії пенсіонерів підвищать пенсії у червні: відповідь ПФУ

З 1 березня в Україні відбулася індексація пенсій, а в квітні — перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. У червні очікується чергове підвищення пенсій для окремої категорії пенсіонерів.

Про це повідомляє OBOZ.UA. Перерахунок із 1 червня буде здійснено для працюючих пенсіонерів, у яких станом на 1 квітня минуло щонайменше 24 місяці з моменту останнього перерахунку або призначення пенсії.

На основі яких документів проводиться перерахунок

Згідно з повідомленням Пенсійного фонду України, перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів здійснюється відповідно до:

частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2024 № 185;

постанови правління ПФУ від 18.05.2018 № 10-1.

Коли відбудеться виплата підвищених пенсій

Хоча офіційною датою перерахунку є 1 квітня 2025 року, фактичні виплати оновлених сум пенсій почнуться орієнтовно в червні. Це пов’язано з тим, що Пенсійний фонд зможе провести нарахування лише після отримання інформації про сплату єдиного соціального внеску за І квартал 2025 року. Термін подання таких звітів — до 10 травня.

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Хто отримає підвищення

Пенсії будуть автоматично перераховані для пенсіонерів, які:

після призначення або останнього перерахунку продовжували працювати;

на 1 березня 2025 року мають щонайменше 24 місяці страхового стажу;

або навіть за меншого страхового стажу, якщо з моменту призначення / попереднього перерахунку минуло два роки.

Підвищені виплати включатимуть також доплату за квітень і травень.

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