Какой категории пенсионеров повысят пенсии в июне: ответ ПФУ

С 1 марта в Украине произошла индексация пенсий, а в апреле — перерасчет выплат для продолжающих работать пенсионеров В июне ожидается очередное повышение пенсий для отдельной категории пенсионеров.

Об этом сообщает OBOZ.UA. Пересчет с 1 июня будет произведен для работающих пенсионеров, у которых по состоянию на 1 апреля прошло по меньшей мере 24 месяца с момента последнего перерасчета или назначения пенсии.

На основе каких документов производится перерасчет

Согласно сообщению Пенсионного фонда Украины, перерасчет пенсий для работающих пенсионеров осуществляется в соответствии с:

части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

постановления Кабинета Министров Украины от 23.02.2024 №185;

постановления правления ПФУ от 18.05.2018 №10-1.

Когда произойдет выплата повышенных пенсий

Хотя официальной датой пересчета является 1 апреля 2025 года, фактические выплаты обновленных сумм пенсий начнутся ориентировочно в июне.

Читайте также: Пенсии людей с инвалидностью ІІІ группы: сколько получают в 2025 году

Кто получит повышение

Пенсии будут автоматически перечислены для пенсионеров, которые:

после назначения или последнего перерасчета продолжали работать;

на 1 марта 2025 года имеют не менее 24 месяцев страхового стажа;

или даже при меньшем страховом стаже, если с момента назначения/предварительного перерасчета прошло два года.

Повышенные выплаты будут включать доплату за апрель и май.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинские пенсионеры могут получить 1000 грн к пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!