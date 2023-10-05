Який манікюр буде в моді восени-2023: 6 яскравих ідей

Цієї осені у моді будуть винні відтінки манікюру, однотонні та яскраві дизайну з шиммером. Модницям буде з чого обрати.

Про це пише Радіотрек.

Бургунді

Відтінок бургунді, що нагадує колір став трендом осені-2023. У ньому поєднані темно-фіолетовий і темно-червоний кольори.

Цей відтінок виглядає дуже вишукано і дорого на нігтях.

Однотонний

Класичний дизайн, доречний у будь-якій ситуації: і на свято, і на щодень.

Два в одному

Спробуйте поєднати на нігтях глянцевий і матовий лаки одного відтінку.

Читайте також: Стилісти назвали кольори, які будуть у тренді цього року

З золотом

Такий манікюр підійде для особливих випадків.

З шиммером

Для любительок драматичного стилю.

Омбре

Можна зробити нюдову основу з переходом до бордового на кінчику нігтя. Дуже оригінально виглядає.

Комбінований

Трендові відтінки осені - бежевий, пудровий, кава з молоком - бездоганно поєднуються з бордовим кольором.

Нагадаємо, ми вже писали, який манікюр втратив актуальність в 2023 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!