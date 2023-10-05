Який манікюр буде в моді восени-2023: 6 яскравих ідей
Цієї осені у моді будуть винні відтінки манікюру, однотонні та яскраві дизайну з шиммером. Модницям буде з чого обрати.
Про це пише Радіотрек.
Бургунді
Відтінок бургунді, що нагадує колір став трендом осені-2023. У ньому поєднані темно-фіолетовий і темно-червоний кольори.
Цей відтінок виглядає дуже вишукано і дорого на нігтях.
Однотонний
Класичний дизайн, доречний у будь-якій ситуації: і на свято, і на щодень.
Два в одному
Спробуйте поєднати на нігтях глянцевий і матовий лаки одного відтінку.
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З золотом
Такий манікюр підійде для особливих випадків.
З шиммером
Для любительок драматичного стилю.
Омбре
Можна зробити нюдову основу з переходом до бордового на кінчику нігтя. Дуже оригінально виглядає.
Комбінований
Трендові відтінки осені - бежевий, пудровий, кава з молоком - бездоганно поєднуються з бордовим кольором.
Нагадаємо, ми вже писали, який манікюр втратив актуальність в 2023 році.
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