Пять видов маникюра, который устарел и стал неактуальным в 2023 году (фото)
В маникюре всегда появляются новые тренды и стили, которыми пытаются следовать моднице. Другие же просто уходят в прошлое и становятся неактуальными.
UAportal рассказывает о устаревшем маникюре, но его можно заменить более современным. Такие модные ногти добавят "изюминки" в образ.
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Французский маникюр
На протяжении последних лет классический французский маникюр был в тренде, но сейчас уже не так популярен, как прежде.
Стилисты советуют изменить традиционный белый кончик и цветной или блестящий.
Глиттер с массивным блеском
Лучше откажитесь от лаков с большим глиттером, поскольку сейчас они выглядят совершенно неактуально и дешево.
Выберите более легкий блеск или металлический эффект. Это придаст изысканный вид вашим рукам.
Ногти-стилеты
Сейчас неактуальна очень длинная и зауженная к кончику форма ногтя. За стилетами трудно ухаживать, а также выполнять повседневную работу (набирать текст, застегивать пуговицы и т.п.).
Стилисты рекомендуют попробовать более короткую и практичную форму ногтей – квадратную или овальную.
Чрезмерно сложные рисунки на ногтях
Благодаря рисункам на ногтях можно показать свою индивидуальность и сделать их интересными, но чрезмерно сложные рисунки с использованием немалого количества цветов и узоров, наклеек и персонажей из мультиков – выглядят совершенно неактуально.
Лучше попробуйте простой и лаконичный дизайн.
Матовый маникюр
Раньше матовые ногти были особенно популярны, а сейчас такой маникюр – скучный и скучный.
Стилисты рекомендуют попытаться покрыть ногти глянцевым финишем или мерцающим лаком, тогда получите более яркий и современный образ.
UAportal предлагает узнать, о каком маникюре стоит забыть в этом году.
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