Яку категорію українців звільнять від податку на нерухомість у 2025 році

Податок на нерухомість — або, як його часто називають, "податок на зайві метри" — залишається важливою складовою місцевих бюджетів України. У 2025 році вимоги до його сплати не змінилися, однак існують категорії громадян, які мають право на звільнення.

Хто повинен сплачувати

За інформацією Державної податкової служби, у 2025 році податок на нерухомість сплачують:

власники квартир , площа яких перевищує 60 кв. м ;

, площа яких перевищує ; власники житлових будинків — понад 120 кв. м ;

— понад ; власники змішаного житла (квартира + будинок) — понад 180 кв. м.

Сума податку визначається місцевими органами влади, але не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр понад норму. У 2025 році це — 106,5 грн за м². Наприклад, за квартиру площею 75 кв. м при максимальній ставці доведеться сплатити близько 1 597,5 грн.

Податок нараховується за попередній рік. Квитанції надходять до 1 липня, а сплатити їх потрібно протягом 60 днів. Якщо повідомлення не надійшло, варто звернутися до податкової.

Хто звільнений від податку: пільгові категорії

1. Власники житла в межах установлених норм

Якщо площа квартири не перевищує 60 кв. м, а будинку — 120 кв. м, податок не сплачується.

2. Громадяни, що постраждали через війну

Податок не стягується за майно, що розташоване:

у зоні бойових дій,

на тимчасово окупованій території,

зруйноване або визнане непридатним для проживання.

3. Учасники бойових дій

Особи зі статусом учасника бойових дій — як військовослужбовці, так і добровольці — повністю звільнені від податку, незалежно від площі житла.

4. Вразливі діти та сім’ї

Податок не стягується за житло, що належить або використовується:

дітьми-сиротами;

дітьми, позбавленими батьківського піклування;

дитячими будинками сімейного типу;

дітьми з інвалідністю, якщо проживають із батьком або матір’ю;

багатодітними або прийомними родинами з п’ятьма і більше дітьми.

Читайте також: Частині українців нарахують додаткову плату за електроенергію у червні: названо причину

5. Заклади освіти, культури, релігії

Школи, університети, музеї, релігійні установи та інші неприбуткові організації не сплачують податок, якщо житлова площа використовується за призначенням.

Пенсіонери: пільга не на все

Поширена помилка — вважати, що пенсіонери автоматично звільнені від податку на нерухомість. Насправді вони мають пільгу лише на земельний податок, і то — після досягнення 60-річного віку. Податок на житло вони платять на загальних підставах, якщо площа перевищує норму.

Чи може громада змінити правила?

Так. Місцева влада має право:

збільшити площу житла , що не обкладається податком;

, що не обкладається податком; встановити додаткові пільги для окремих категорій (ветерани, волонтери, люди з інвалідністю тощо).

Ці пільги діють виключно в межах конкретної громади, тому для уточнення умов слід звернутися до місцевої ради.

За перший квартал 2025 року українці сплатили понад 2,5 млрд грн податку на нерухомість, що на 17,7% більше, ніж торік. Серед лідерів зі зборів — Одеська область.

Також із 2025 року в Україні діють оновлені правила оподаткування операцій із нерухомістю. Серед ключових змін — підвищення військового збору та перегляд умов пільг. Це означає, що продавцям і покупцям доведеться ретельніше планувати свої угоди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!