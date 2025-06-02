Какую категорию украинцев освободят от налога на недвижимость в 2025 году
Налог на недвижимость или, как его часто называют, "налог на лишние метры", остается важной составляющей местных бюджетов Украины. В 2025 году требования к его уплате не изменились, однако существуют категории граждан, имеющих право на увольнение.
Кто должен платить
По информации Государственной налоговой службы, в 2025 году налог на недвижимость платят:
- владельцы квартир, площадь которых превышает 60 кв. м ;
- владельцы жилых домов – более 120 кв. м ;
- владельцы смешанного жилья (квартира + дом) – более 180 кв. м.
Сумма налога определяется местными органами власти, но не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр сверх нормы. В 2025 году это – 106,5 грн за м². К примеру, за квартиру площадью 75 кв. м при максимальной ставке придется уплатить около 1597,5 грн.
Налог начисляется за прошлый год. Квитанции поступают до 1 июля, а оплатить их нужно в течение 60 дней. Если сообщение не поступило, следует обратиться в налоговую.
Кто освобожден от налога: льготные категории 1. Владельцы жилья в пределах установленных норм
Если площадь квартиры не превышает 60 кв. м, а дома – 120 кв. м, налог не уплачивается.
2. Граждане, пострадавшие из-за войны войны
Налог не взимается за имущество, расположенное:
- в зоне боевых действий,
- на временно оккупированной территории,
- разрушен или признан непригодным для проживания.
3. Участники боевых действий
Лица со статусом участника боевых действий как военнослужащие, так и добровольцы полностью освобождены от налога, независимо от площади жилья.
4. Уязвимые дети и семьи
Налог не взимается за принадлежащее или используемое жилье:
- детьми-сиротами;
- детьми, лишенными родительской опеки;
- детскими домами семейного типа;
- детьми с инвалидностью, если проживают с отцом или матерью;
- многодетными или приемными семьями с пятью и более детьми.
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5. Учебные заведения, культуры, религии
Школы, университеты, музеи, религиозные учреждения и другие некоммерческие организации не платят налог, если жилая площадь используется по назначению.
Пенсионеры: льгота не на все
Распространенное заблуждение — считать, что пенсионеры автоматически освобождены от налога на недвижимость. На самом деле они имеют льготу только на земельный налог, и то после достижения 60-летнего возраста. Налог на жилье они платят по общим основаниям, если площадь превышает норму.
Может ли община изменить правила?
Да. Местные власти имеют право:
- увеличить площадь необлагаемого налогом жилья ;
- установить дополнительные льготы для отдельных категорий (ветераны, волонтеры, люди с инвалидностью и т.п.).
Эти льготы действуют исключительно в пределах конкретной общины, поэтому для уточнения условий следует обратиться в местный совет.
За первый квартал 2025 года украинцы уплатили более 2,5 млрд грн налога на недвижимость, что на 17,7% больше, чем в прошлом. Среди лидеров по сборам – Одесская область.
Также с 2025 года в Украине действуют обновленные правила налогообложения сделок с недвижимостью. Среди ключевых изменений повышение военного сбора и пересмотр условий льгот. Это значит, что продавцам и покупателям придется более тщательно планировать свои сделки.
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