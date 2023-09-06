Картопля перестане проростати під час зберігання, якщо поряд покласти один фрукт

Картопля, на якій є зелені плями або паростки, може містити токсини, тому багато хто повністю викидає паростки, якщо вони не можуть вирізати ці ділянки. Однак є метод уникнення проростання картоплі під час зберігання.

Перш за все варто обмежити вплив вологи та сонячного світла, інакше картопля може почати зморщуватися. Також зберігання картоплі з яблуком може запобігти проростанню, повідомляє Express.co.uk.

Окрім затримки процесу розвитку паростків, яблука також можуть подовжити термін зберігання плодів завдяки газам, які вони виділяють. Основна причина: газ етилен.

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Речовина, яка природним чином виробляється яблуками, є невід’ємною частиною процесу дозрівання фруктів. Етилен знижує швидкість метаболізму вуглеводів і збільшує швидкість "дихання" картоплі, що подовжує її свіжість.

Однак ці переваги обмежені картоплею, оскільки зберігання яблук з іншими видами фруктів може фактично прискорити процес дозрівання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим можна замінити картоплю у стравах.

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