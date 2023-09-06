Картофель перестанет прорастать во время хранения, если рядом положить один фрукт

Картофель, на котором есть зеленые пятна или ростки, могут содержать токсины, поэтому многие полностью выбрасывают ростки, если они не могут вырезать эти участки. Однако есть метод избегания прорастания картофеля во время хранения.

Прежде всего следует ограничить влияние влаги и солнечного света, иначе картофель может начать сморщиваться. Также хранение картофеля с яблоком может предотвратить прорастание, сообщает Express.co.uk.

Кроме задержки процесса развития ростков, яблоки также могут продлить срок хранения плодов благодаря выделяемым ими газам. Основная причина: газ этилен.

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Вещество, естественным образом производимое яблоками, является неотъемлемой частью процесса созревания фруктов. Этилен снижает скорость метаболизма углеводов и увеличивает скорость "дыхания" картофеля, что удлиняет его свежесть.

Однако эти преимущества ограничены картофелем, поскольку хранение яблок с другими видами фруктов может фактически ускорить процесс созревания.

Напомним, ранее мы писали о том, чем можно заменить картофель в блюдах.

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