Китайські інженери створили робота-гуманоїда, який працюватиме на космічних станціях (фото)

Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація представила нового робота з назвою Taikobot, який розроблений для допомоги тайконавтам та обслуговування космічної станції у випадку відсутності людей.

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Цей робот-гуманоїд має вражаючі можливості, зокрема – здатність літати. Завдяки своїм компактним розмірам (зріст близько 1,7 метра та вага всього 25 кілограмів) Taikobot виявився легким і гнучким, що зменшує витрати на запуск у космос і забезпечує безпечну співпрацю з людиною.

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Основні завдання, які стоятимуть перед цим роботом, включатимуть автономне обслуговування космічної станції, допомогу тайконавтам в кабіні та підготовку станції перед прибуттям екіпажів.

Розробка Taikobot є однією з останніх досягнень китайської науки та техніки в галузі космічних робототехнічних систем. Цей робот може відкрити нові можливості для автоматизації діяльності на космічних станціях та забезпечити більш ефективну роботу космічних експедицій у майбутньому.

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