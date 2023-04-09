Китайские инженеры создали робота-гуманоида, который будет работать на космических станциях (фото)

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация представила новую работу с названием Taikobot, разработанную для помощи тайконавтам и обслуживанию космической станции в случае отсутствия людей.

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Этот робот-гуманоид обладает поразительными возможностями, в частности – способностью летать. Благодаря своим компактным размерам (рост около 1,7 метра и вес всего 25 килограммов), Taikobot оказался легким и гибким, что уменьшает затраты на запуск в космос и обеспечивает безопасное сотрудничество с человеком.

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Основные задачи, стоящие перед этим роботом, будут включать в себя автономное обслуживание космической станции, помощь тайконавтам в кабине и подготовку станции перед прибытием экипажей.

Разработка Taikobot является одним из последних достижений китайской науки и техники в области космических робототехнических систем. Этот робот может открыть новые возможности автоматизации деятельности на космических станциях и обеспечить более эффективную работу космических экспедиций в будущем.

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