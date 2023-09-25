Класика осені: рецепт вершкового гарбузового супу

Гарбузовий суп за рецептом від Shuba – корисний, супервершковий та дуже ситний. Це класична страва затишного осіннього вечора.

Інгредієнти:

Олія оливкова Extra Virgin – 1 ст. л.

Цибуля – 1 шт.

Часник, зубчики – 4 шт.

Гарбуз мускатний – 2 кг

Курячий бульйон – 4 склянки

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Вершки 33% – 1/2 склянки

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Спосіб приготування:

Розігрійте олію у каструлі з товстим дном. Додайте цибулю і часник та обсмажуйте до золотистого кольору.

Гарбуз розріжте гарбуз навпіл, почистьте від шкірки й вишкребіть насіння. Наріжте шматочками.

Додайте в каструлю гарбуз та залийте бульйоном. Приправте сіллю і перцем. Доведіть до кипіння, не накриваючи кришкою, після чого зменшіть вогонь. Тушкуйте, до м’якості гарбуза (30 хв).

Каструлю зніміть з вогню і збийте все до однорідності блендером. Додайте вершки та приправи за смаком.

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