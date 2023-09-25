Классика осени: рецепт сливочного тыквенного супа

Тыквенный суп по рецепту от Shuba – полезный, суперсливочный и очень сытный. Это классическое блюдо уютного осеннего вечера.

Ингредиенты:

Масло оливковое Extra Virgin – 1 ст. л.

Лук – 1 шт.

Чеснок, зубчики – 4 шт.

Тыква мускатная – 2 кг

Куриный бульон – 4 стакана

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Сливки 33% – 1/2 стакана

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Способ приготовления:

Разогрейте масло в кастрюле с толстым дном. Добавьте лук и чеснок и обжаривайте до золотистого цвета.

Тыкву разрежьте тыкву пополам, почистьте от кожуры и выскребите семена. Нарежьте кусочками.

Добавьте в кастрюлю тыкву и залейте бульоном. Приправьте солью и перцем. Доведите до кипения, не накрывая крышкой, после чего убавьте огонь. Тушите, до мягкости тыквы (30 мин).

Кастрюлю снимите с огня и взбейте все до однородности блендером. Добавьте сливки и приправы по вкусу.

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