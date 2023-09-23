Согреет холодными осенними вечерами: грибная похлебка с картофельными клецками
Грибная уха по рецепту от Shuba – идеальное осеннее блюдо, а с клецками она превращается в очень питательный суп.
Ингредиенты:
Для ухи
Грибы сушеные – 100 г
Вода – 3.5 л
Картофель – 300 г
Лук – 120 г
Морковь – 150 г
Масло сливочное 73% – 50 г
Соль – 5 г
Петрушка, веточка – 20 г
Перец черный молотый – по вкусу
Тмин, семена – по вкусу
Для галушек
Мука пшеничная – 100 г
Яйца куриные – 1 шт.
Укроп, веточка
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Способ приготовления:
Сухие грибы залейте 150 мл прохладной воды на 20 минут.
Почистите овощи в кастрюлю, добавьте половину целой луковицы и залейте остальной водой, и варите 40 минут.
Грибы процедите, но воду после них не сливайте. Порежьте мелко грибы.
Из бульона извлеките картофель.
Оставшуюся часть лука нарежьте и поджарьте с грибами на сливочном масле.
К похлебке добавьте поджаренные грибы с луком, посолите, поперчите и добавьте тмин, варите 20 минут.
Приготовьте клецки: вареный картофель разомните вилкой, добавьте муку, яйцо и укроп.
Тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности в колбаску толщиной 2-3 см и нарежьте ножом.
Клецки добавьте в уху. Прокипятите их 2 минуты.
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