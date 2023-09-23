Согреет холодными осенними вечерами: грибная похлебка с картофельными клецками

Грибная уха по рецепту от Shuba – идеальное осеннее блюдо, а с клецками она превращается в очень питательный суп.

Ингредиенты:

Для ухи

Грибы сушеные – 100 г

Вода – 3.5 л

Картофель – 300 г

Лук – 120 г

Морковь – 150 г

Масло сливочное 73% – 50 г

Соль – 5 г

Петрушка, веточка – 20 г

Перец черный молотый – по вкусу

Тмин, семена – по вкусу

Для галушек

Мука пшеничная – 100 г

Яйца куриные – 1 шт.

Укроп, веточка

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Способ приготовления:

Сухие грибы залейте 150 мл прохладной воды на 20 минут.

Почистите овощи в кастрюлю, добавьте половину целой луковицы и залейте остальной водой, и варите 40 минут.

Грибы процедите, но воду после них не сливайте. Порежьте мелко грибы.

Из бульона извлеките картофель.

Оставшуюся часть лука нарежьте и поджарьте с грибами на сливочном масле.

К похлебке добавьте поджаренные грибы с луком, посолите, поперчите и добавьте тмин, варите 20 минут.

Приготовьте клецки: вареный картофель разомните вилкой, добавьте муку, яйцо и укроп.

Тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности в колбаску толщиной 2-3 см и нарежьте ножом.

Клецки добавьте в уху. Прокипятите их 2 минуты.

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