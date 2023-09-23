Зігріє холодними осінніми вечорами: грибна юшка з картопляними галушками
Грибна юшка за рецептом від Shuba - ідеальна осіння страва, а з галушками вона перетворюється на дуже поживний суп.
Інгредієнти:
Для юшки
Гриби сушені – 100 г
Вода - 3.5 л
Картопля – 300 г
Цибуля – 120 г
Морква – 150 г
Масло вершкове 73% – 50 г
Сіль – 5 г
Петрушка, гілочка – 20 г
Перець чорний мелений – за смаком
Кмин, насіння – за смаком
Для галушок
Борошно пшеничне – 100 г
Яйця курячі – 1 шт.
Кріп, гілочка
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Спосіб приготування:
Сухі гриби залийте 150 мл холодної води на 20 хвилин.
Почищені овочі покладіть у каструлю, додайте половину цілої цибулини та залийте рештою води, і варіть 40 хвилин.
Гриби процідіть, але воду після них не зливайте. Поріжте дрібно гриби.
З бульйону вийміть картоплю.
Решту цибулі наріжте та підсмажте з грибами на вершковому маслі.
До юшки додайте підсмажені гриби з цибулею, посоліть, поперчіть та додайте кмин, варіть 20 хвилин.
Приготуйте галушки: варену картоплю розімніть виделкою, додайте борошно, яйце та кріп.
Тісто розкатайте на присипаній борошном поверхні в ковбаску товщиною 2-3 см та наріжте ножем.
Галушки додайте в юшку. Прокип’ятіть їх 2 хвилини.
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