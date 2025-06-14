Клієнтам 'Ощадбанку' загрожує втрата доступу до власних коштів: що треба зробити до 1 липня

Клієнтам державного банку "Ощадбанк" рекомендовано відвідати відділення у зв’язку із завершенням строку дії окремих банківських карт до 1 липня 2025 року. Існує ризик, що частина застарілих карт буде анульована.

Так, "Ощадбанк" надіслав частині своїх клієнтів повідомлення із закликом відвідати відділення, адже з 1 липня цього року їх обслуговування буде припинене. Про це пише "Новини.LIVE" із посиланням на повідомлення "Ощадбанку".

Щоб зберегти доступ до своїх коштів після зазначеної дати, клієнтам необхідно оновити банківські картки. Оскільки така процедура недоступна онлайн, отримавши відповідне сповіщення, слід особисто звернутися до відділення банку.

У головному офісі "Ощадбанку" підтвердили, що картки, строк дії яких завершився до 2 лютого 2022 року, продовжені не будуть.

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Які банківські картки можуть бути заблоковані

За даними "Ощадбанку", починаючи з 1 липня цього року, не підлягатимуть продовженню картки, строк дії яких завершився до 2 лютого 2022 року.

Крім того, перевипуск не передбачений у випадках, коли на картковому рахунку відсутні кошти або протягом останніх шести місяців по ньому не проводилось жодних фінансових операцій.

Щоб перевірити інформацію, клієнтам радять зателефонувати до контакт-центру, використовуючи фінансовий номер, прив’язаний до банківської картки.

Дізнатися, чи потрібно особисто звертатися до відділення для оновлення картки, можна через такі канали зв’язку:

через контакт-центр: 0-800-210-800;

через вебдзвінок на офіційному сайті держбанку;

через дзвінок у вайбер.

Раніше ми розповідали, що один з українських банків змінив термін дії карток.

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