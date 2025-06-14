Клиентам "Ощадбанка" грозит потеря доступа к собственным средствам: что надо сделать до 1 июля
Клиентам государственного банка "Ощадбанк" рекомендовано посетить отделение в связи с завершением срока действия отдельных банковских карт до 1 июля 2025 года. Существует риск, что часть устаревших карт будет аннулирована.
Так, "Ощадбанк" направил части своих клиентов сообщение с призывом посетить отделение, ведь с 1 июля этого года их обслуживание будет прекращено. Об этом пишет "Новости.LIVE" со ссылкой на сообщение "Сбербанка".
Чтобы сохранить доступ к своим средствам после указанной даты, клиентам необходимо обновить банковские карты. Поскольку такая процедура недоступна онлайн, получив соответствующее уведомление, следует лично обратиться в отделение банка.
В главном офисе "Ощадбанка" подтвердили, что карты, срок действия которых завершился до 2 февраля 2022 года, продлены не будут.
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Какие банковские карты могут быть заблокированы
По данным "Ощадбанку", начиная с 1 июля этого года, не будут подлежать продлению карты, срок действия которых завершился до 2 февраля 2022 года.
Кроме того, перевыпуск не предусмотрен в случаях, когда на карточном счете отсутствуют средства или в течение последних шести месяцев по нему не проводилось никаких финансовых операций.
Чтобы проверить информацию, клиентам советуют позвонить в контакт-центр, используя финансовый номер, привязанный к банковской карте.
Узнать, нужно ли лично обращаться в отделение для обновления карты, можно через следующие каналы связи:
- через контакт-центр: 0-800-210-800;
- через веб-звонок на официальном сайте госбанка;
- через звонок в вайбер.
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