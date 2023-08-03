Кава та молоко: топ-7 продуктів, які псують шкіру

Однією з головних складових здоров‘я та привабливості є красива шкіра. Варто усвідомити, що харчування впливає на стан шкіри. Деякі щоденні продукти можуть навіть сприяти її старінню. У статті ukr.media розглянемо такі продукти та запропонуємо більш корисну альтернативу.

Алкогольні напої

Алкоголь може викликати зневоднення шкіри, втрату пружності та розширення капілярів, тому можна обрати безалкогольні коктейлі, свіжі соки або зелений чай.

Цукор та солодощі

Зайвий цукор може спричинити запалення шкіри та акне. Для заміни можна скористатися натуральними підсолоджувачами, фруктами та овочами.

Сіль

Надмірне вживання солі може призвести до набряків та сухості шкіри. Замість солі можна використовувати спеції та приправи.

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Молоко

Молоко може сприяти появі акне та запалень на шкірі, тому рослинні молочні продукти можуть бути гарною заміною.

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Кава

Кава може спричинити зневоднення та розширення капілярів. Рекомендовано вибирати зелений чай.

Фаст-фуд

Фаст-фуд, багатий жирами та сіллю, може завдати шкоди шкірі. Кращою заміною будуть свіжі овочі, фрукти, риба, горіхи та здорові жири.

М‘ясо

М'ясо може сприяти запаленню та утворенню акне. Альтернативами є соєві продукти та бобові, які містять білок та поживні речовини, корисні для шкіри.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про шкоду соків, та чим їх можна замінити.

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