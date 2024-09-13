Каву варять чи заварюють: як правильно сказати українською і не помилитися

Кава залишається одним із найпопулярніших напоїв серед українців. Вона допомагає бадьоро починати ранок, забезпечує енергією на день і є незамінним атрибутом під час дружніх зустрічей.

Проте навіть така буденна справа, як приготування кави, може породити лінгвістичні труднощі. Про це пише NV.

Часто можна почути, як люди використовують слова "заварити" каву або "зварити" каву, але яке з них правильніше?

Український мовознавець та педагог Олександр Авраменко не раз роз’яснював нюанси вживання української мови, зокрема стосовно приготування кави. Він зазначив, що вибір між дієсловами "заварити" і "зварити" залежить від конкретного методу приготування напою.

За його словами, дієслово "варити" означає кип'ятити щось у воді або іншій рідині. Наприклад, коли ми готуємо борщ, суп або компот, ми використовуємо цей процес, що включає тривале підігрівання рідини з інгредієнтами.

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Натомість дієслово "заварювати" має інше значення. Заварити означає залити окропом і дати настоятися, щоб отримати настій. Це слово зазвичай використовують, коли мова йде про заварювання чаю чи трав'яних настоїв, таких як липовий цвіт або ромашка.

Як правильно сказати: зварити чи заварити каву

Правильний вибір дієслова для приготування кави залежить від методу, який ви обираєте:

Зварити каву. Якщо ви використовуєте турку або джезву, засипаючи мелену каву, заливаючи її водою і ставлячи на плиту до появи характерної пінки, це означає, що ви варите каву. Це традиційний метод приготування, який забезпечує насичений смак і аромат.

Заварити каву. Якщо ви заливаєте мелену каву окропом у чашці або френч-пресі та даєте їй настоятися протягом кількох хвилин – ви заварюєте каву. Цей метод подібний до заварювання чаю і не включає тривале кип’ятіння.

Отже, обидва варіанти – заварити каву і зварити каву – є правильними, проте їхнє використання залежить від методу приготування. Знання цих нюансів допоможе не лише удосконалити ваше володіння українською мовою, але й насолоджуватися кавою так, як це роблять справжні гурмани.

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