Коли та як садити солодкий перець у відкритий ґрунт: поради для дачників

Солодкий перець користується популярністю в дачників. Втім, ця культура досить примхлива та вимагає особливого знання для вирощування.

Перед тим як посадити перець у відкритий ґрунт, необхідно засіяти розсаду. Дачники мають свої секрети та поради, які допоможуть отримати гарний врожай солодкого овоча.

Городники для посіву овочів на розсаду користуються місячним календарем. Для солодкого перцю у 2023 році підходять 24 та 25 березня.

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Для вирощування перцю у теплиці, що не обігрівається, посів проводиться у березні, а висадка – на початку травня. Водночас для відкритого ґрунту висаджувати рослину треба на початку червня.

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Спершу потрібно підготувати ґрунт для посіву на розсаду. Його можна купити у магазині або зробити власноруч, змішавши перегній, садову землю та пісок у пропорції 3:3:4.

Місткість для розсади потрібно заповнити ґрунтом, щоб до краю залишався 1 см. Потім потрібно полити землю, зробити невелике заглиблення та покласти насіння. Після цього ямку варто присипати землею.

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Коли у горщику почнуть зʼявлятися перші паростки, треба вибрати найсильніший, а інші зрізати. Паростки перцю необхідно пересадити в окремі стаканчики зі спеціальним ґрунтом.

Перець висаджують за схемою 40х40 см. Садити саджанці перцю в лунки потрібно на глибину 4-5 см. Коріння перцю не повинно оголюватися, тому пересаджувати необхідно разом з земляною грудкою.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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