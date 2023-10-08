Коли та як викопувати хрін восени: корисні поради городників
Кожен городник, який вирощує хрін на своїй ділянці, повинен знати, коли і як викопувати цю рослину, оскільки майже жодна заготівля на зиму не обходиться без її листя або коренів, повідомляє Ukr.Media.
Час для викопування хрону варіюється залежно від сезону:
- Навесні корені викопують рано, поки пагони ще не почали рости і поки грунт не розтає на городі. Це також час для пересадки рослин на нове місце.
- Восени, коли нижнє листя хрону починає жовтіти та в'янути, це ознака того, що настав час викопування коренів для зберігання на зиму.
- Влітку, з середини липня, також можна викопувати хрін, і цей час співпадає з сезоном консервування огірків.
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Важливо зауважити, що в теплу осінь корені хрону можуть рости довше, тому краще зачекати, поки нижнє листя почне в'янути перед початком викопування.
Як викопувати хрін
Правильний спосіб викопування включає в себе використання вил, лопати або спеціального інструменту для коренеплодів. Обережно підкопайте навколо рослини, потім витягніть корінь, який може бути довгим. Після цього струсніть землю, обріжте листя і висушіть коренеплід під навісом. Обрізайте листя так, щоб залишилися черешки завдовжки 2-3 см.
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