Когда и как выкапывать хрен осенью: полезные советы огородников

Каждый огородник, выращивающий хрен на своем участке, должен знать, когда и как выкапывать это растение, поскольку почти ни одна заготовка на зиму не обходится без ее листьев или корней, сообщает Ukr.Media.

Время для выкапывания хрена варьируется в зависимости от сезона:

Весной корни выкапывают рано, пока побеги еще не начали расти и пока почва не растает на огороде. Это тоже время для пересадки растений на новое место. Осенью, когда нижние листья хрена начинают желтеть и увядать, это признак того, что пришло время выкапывания корней для хранения на зиму. Летом, с середины июля, можно выкапывать хрен, и это время совпадает с сезоном консервирования огурцов.

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Важно заметить, что в теплую осень корни хрена могут расти дольше, поэтому лучше подождать, пока нижние листья начнут увядать перед началом выкапывания.

Как выкапывать хрен

Правильный способ выкапывания включает в себя использование вил, лопаты или специального инструмента для корнеплодов. Осторожно подкопайте вокруг растения, затем извлеките корень, который может быть длинным. После этого встряхните землю, обрежьте листья и высушите корнеплод под навесом. Обрезайте листья так, чтобы оставшиеся черенки длиной 2-3 см.

Напомним, мы уже писали, как оздоровить и разрыхлить почву.

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