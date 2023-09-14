Коли не слід пити каву вранці, щоб не підвищувати цукор у крові

Дієтологи попереджають про потенційну небезпеку кави, якщо не дотримуватися певних правил щодо її споживання після прокидання. Кава, як відомо, може мати позитивний вплив на організм, але лише тоді, коли вона вживається в правильний час.

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По-перше, слід враховувати, що відразу після пробудження наш організм вивільняє "велику дозу" гормону стресу – кортизолу, пише видання Express. Це робиться для того, щоб підготувати нас до активності в новий день.

Якщо в цей момент випити каву, то це сприяє підвищенню рівня цукру в крові. Навіть чорна кава без додавання молока та цукру може викликати цей ефект.

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Таким чином, щоб уникнути підвищення рівня цукру в крові, рекомендується почекати приблизно годину після прокинення перед тим, як випити першу чашку кави. Протягом цього часу рівень кортизолу зазвичай починає знижуватися. Такий підхід дозволяє вам спокійно приготувати сніданок та після цього насолодитися кавою. Важливо уникати великої кількості цукру та молока в напої, щоб зберегти своє здоров'я і запобігти ризику розвитку цукрового діабету 2 типу.

Крім того, невелика прогулянка після прийому їжі є важливим заходом для зниження рівня цукру в крові. М'язи використовують надлишки цукру, і це сприяє зниженню глюкози в крові. Нагадуємо, що підвищений рівень глюкози може завдати шкоди артеріям та нервовій системі. Тому розумне споживання кави і збалансоване харчування - ключ до здорового способу життя.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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