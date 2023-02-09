Коли потекла ручка: Як позбутись плями від чорнил навіть на білому одязі

Сліди від ручки, що потекла, можуть непомітно з’явитися на білій сорочці під час роботи та зіпсувати одяг. Проте, якщо діяти швидко, вивести чорнильну пляму навіть на білих речах можна за допомогою одного аптечного засобу, який чудово відтирає плями чорнила з тканини. Для цього навіть не потрібно купувати агресивні хімічні речовини, які коштують дорого.

Про цей спосіб пише видання Express. Сліди від ручки допоможе видалити звичайний медичний спирт. Ним треба обробити річ до того, як помістити в барабан пральної машини.

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Щоб прибрати пляму чорнила з одягу, краще використовувати медичний спирт або горілку. Щоб очистити одяг від слідів ручки:

Покладіть на рівну поверхню старий рушник, а зверху на нього частину тканини, яка забруднилась;

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Нанесіть спирт на ватяний диск і ретельно та акуратно промокніть одяг;

Міняйте ватяні диски якомога частіше, щоб пляма не розповзалася по тканині.

Спирт очистить волокна від чорнил, але після обробки, одяг слід випрати так, як ви це робите зазвичай, дотримуючись рекомендацій на бирці.

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