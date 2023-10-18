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Коли в холодильнику лише кефір, ковбаса та сир: Як приготувати ситні та швидкі пиріжки на сніданок

Ігор Романько

Як зробити пиріжки з ковбасою та сиром

Сніданок – важливий прийом їжі, який не варто пропускати. Існує багато критеріїв, які роблять його ідеальним: сніданок має бути ситним, смачним і поживним, а приготування не повинно забирати багато часу.

Тому сьогодні ми поділимося з вами рецептом смачних та поживних тістечок на сніданок, які готуються дуже швидко. Рецептом поділились на сайті cxid.info.

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Інгредієнти:

  • 250 мл кефіру;
  • 1 неповна чайна ложка солі;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • 2 яйця;
  • 100 г сиру;
  • 80 г ковбаси;
  • 10 г петрушки;
  • 450 г борошна;
  • 10 г розпушувача (соди).

Приготування:

  1. У глибокій мисці поєднайте кефір, сіль, цукор, розбите яйця, тертий сир, нарізану ковбасу та дрібно нарубану петрушку.
  2. Поступово додавайте сітчастим ситом борошно з розпушувачем, змішуючи тісто до однорідної консистенції. Покрийте миску і залиште тісто відпочивати протягом 10 хвилин.
  3. Після відпочинку розкатайте тісто в тонкий шар і наріжте його на невеликі порційні палички.
  4. Розігрійте сковороду з олією і обсмажте палички з обох боків до золотисто-рум'яної скоринки.

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