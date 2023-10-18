Коли в холодильнику лише кефір, ковбаса та сир: Як приготувати ситні та швидкі пиріжки на сніданок
Сніданок – важливий прийом їжі, який не варто пропускати. Існує багато критеріїв, які роблять його ідеальним: сніданок має бути ситним, смачним і поживним, а приготування не повинно забирати багато часу.
Тому сьогодні ми поділимося з вами рецептом смачних та поживних тістечок на сніданок, які готуються дуже швидко. Рецептом поділились на сайті cxid.info.
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Інгредієнти:
- 250 мл кефіру;
- 1 неповна чайна ложка солі;
- 1 чайна ложка цукру;
- 2 яйця;
- 100 г сиру;
- 80 г ковбаси;
- 10 г петрушки;
- 450 г борошна;
- 10 г розпушувача (соди).
Приготування:
- У глибокій мисці поєднайте кефір, сіль, цукор, розбите яйця, тертий сир, нарізану ковбасу та дрібно нарубану петрушку.
- Поступово додавайте сітчастим ситом борошно з розпушувачем, змішуючи тісто до однорідної консистенції. Покрийте миску і залиште тісто відпочивати протягом 10 хвилин.
- Після відпочинку розкатайте тісто в тонкий шар і наріжте його на невеликі порційні палички.
- Розігрійте сковороду з олією і обсмажте палички з обох боків до золотисто-рум'яної скоринки.
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