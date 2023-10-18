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Когда в холодильнике только кефир, колбаса и творог: Как приготовить сытные и быстрые пирожки на завтрак

Игорь Романько

Как сделать пирожки с колбасой и сыром

Завтрак – важный прием пищи, который не следует пропускать. Есть много критериев, которые делают его идеальным: завтрак должен быть сытным, вкусным и питательным, а приготовление не должно отнимать много времени.

Поэтому сегодня мы поделимся с вами рецептом вкусных и питательных пирожных на завтрак, которые готовятся очень быстро. Рецептом поделились на сайте cxid.info.

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Ингредиенты:

  • 250 мл кефира;
  • 1 неполная чайная ложка соли;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 2 яйца;
  • 100 г творога;
  • 80 г колбасы;
  • 10 г петрушки;
  • 450 г муки;
  • 10 г разрыхлителя (соды).

Приготовление:

  1. В глубокой миске соедините кефир, соль, сахар, разбитые яйца, тертый сыр, нарезанную колбасу и мелко нарубленную петрушку.
  2. Постепенно добавляйте сетчатым ситом муку с разрыхлителем, смешивая тесто до однородной консистенции. Покройте миску и оставьте тесто отдыхать в течение 10 минут.
  3. После отдыха раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте его на небольшие порционные палочки.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте палочки с обеих сторон до золотисто-румяной корочки.

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