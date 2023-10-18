Когда в холодильнике только кефир, колбаса и творог: Как приготовить сытные и быстрые пирожки на завтрак
Завтрак – важный прием пищи, который не следует пропускать. Есть много критериев, которые делают его идеальным: завтрак должен быть сытным, вкусным и питательным, а приготовление не должно отнимать много времени.
Поэтому сегодня мы поделимся с вами рецептом вкусных и питательных пирожных на завтрак, которые готовятся очень быстро. Рецептом поделились на сайте cxid.info.
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Ингредиенты:
- 250 мл кефира;
- 1 неполная чайная ложка соли;
- 1 чайная ложка сахара;
- 2 яйца;
- 100 г творога;
- 80 г колбасы;
- 10 г петрушки;
- 450 г муки;
- 10 г разрыхлителя (соды).
Приготовление:
- В глубокой миске соедините кефир, соль, сахар, разбитые яйца, тертый сыр, нарезанную колбасу и мелко нарубленную петрушку.
- Постепенно добавляйте сетчатым ситом муку с разрыхлителем, смешивая тесто до однородной консистенции. Покройте миску и оставьте тесто отдыхать в течение 10 минут.
- После отдыха раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте его на небольшие порционные палочки.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте палочки с обеих сторон до золотисто-румяной корочки.
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