Кого наразі найбільше не вистачає ЗСУ на фронті: названо посади

Нещодавно стало відомо, що українські Збройні сили зіткнулися з гострою нестачею бійців піхоти.

Наразі ця потреба є актуальною для багатьох частин ЗСУ, повідомив представник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин під час телемарафону. Про це пише УНІАН.

"Бригади оновлюються, рекрутинг працює. Однак, звісно ж, не вистачає останнім часом, зокрема простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у Збройних силах України", – зазначив він.

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Волошин розповів, що в даний час рекрутингова компанія активізувала свою діяльність з набору особового складу. Він також наголосив на тому, що, хоча противник і має перевагу за чисельністю військ, наші Сили обори ефективніше ведуть бойові дії, знищуючи ворога в значно більшій кількості.

"Прості стрільці, водії і піхотинці потрібні кожному підрозділу і потрібні зараз якраз на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу. Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових новобранців і колишніх ув'язнених", – підсумував речник ОСУВ "Хортиця".

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