Командир взводу нараховував бойові підлеглому за ремонт будинку доньки - ДБР

На Тернопільщині правоохоронці викрили командира взводу однієї з військових частин, який протягом майже року виплачував підлеглому солдатові бойові доплати за виконання приватних робіт. Командир у квітні 2023 року запропонував підлеглому солдату не їхати на фронт, а зайнятися ремонтом будинку його доньки.

За інформацією ДБР, офіцер обіцяв нараховувати йому всі бойові доплати. Солдат погодився і з квітня до грудня 2023 року замість служби займався будівельними роботами.

За цей період військовослужбовцю виплатили понад 1 мільйон гривень, які були нараховані незаконно.

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Командиру взводу повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що кваліфікується за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Солдату, який виконував приватні роботи замість несення служби, інкримінують ухилення від військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України). Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для обох підозрюваних.

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