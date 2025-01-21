Командир взвода насчитывал боевые подчиненные за ремонт дома дочери - ДБР

В Тернопольской области правоохранители разоблачили командира взвода одной из воинских частей, который в течение почти года выплачивал подчиненному солдату боевые доплаты за выполнение частных работ. Командир в апреле 2023 предложил подчиненному солдату не ехать на фронт, а заняться ремонтом дома его дочери.

По информации ДБР, офицер обещал начислять ему все боевые доплаты. Солдат согласился и с апреля по декабрь 2023 вместо службы занимался строительными работами.

За этот период военнослужащему выплатили более 1 миллиона гривен, которые были начислены незаконно.

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Командиру взвода сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, квалифицируемым по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Солдату, выполнявшему частные работы вместо несения службы, инкриминируют уклонение от военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Решается вопрос об избрании мер для обоих подозреваемых.

Напомним, мы уже писали, когда ТЦК может "бусифицировать" военнообязанного.

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