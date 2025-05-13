Компенсація на поховання у 2025 році: скільки отримають родичі пенсіонера

Близькі особи померлого пенсіонера мають право звернутися до Пенсійного фонду України для отримання одноразової допомоги на поховання. Сума виплати визначається залежно від окремих обставин.

За даними Пенсійного фонду, більшість сімей померлих пенсіонерів отримують виплату на поховання, яка відповідає сумі двох місячних пенсій. Про це повідомляє "24 Канал".

Такий розмір допомоги встановлено для осіб, які отримували пенсію відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". У разі ж, якщо померлий був військовим пенсіонером, виплата може становити три пенсії, але не менше 13 420 гривень у 2025 році.

Варто зазначити, що фінансова допомога не надається в тих випадках, коли пенсіонер повністю утримувався за рахунок держави, а похорон було організовано коштом держбюджету.

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Які документи потрібні для виплати

У 2025 році для оформлення допомоги на поховання слід звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України. Заявник має заповнити відповідну заяву, яку можна оформити безпосередньо на місці.

Крім заяви, обов’язково потрібно надати наступні документи: паспорт та ідентифікаційний код особи, витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідку, що підтверджує смерть пенсіонера, а також свідоцтво про смерть.

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