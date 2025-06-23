Компенсація за догляд: скільки можуть отримати родичі пенсіонерів

Українці, які здійснюють постійний догляд за літніми родичами, що потребують сторонньої допомоги, мають право на щомісячну грошову підтримку. Така допомога закріплена в українському законодавстві.

Отримати дану компенсацію можуть громадяни України, які є близькими родичами особи, що потребує постійного нагляду, мають відповідний медичний висновок про необхідність сторонньої опіки та мешкають разом з нею, ведучи спільний побут. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на інформацію від уряду.

Читайте також: Виплати під прицілом: в Україні стартує масова перевірка соцдопомоги

Сума такої виплати визначається окремо для кожного випадку: як різниця між встановленим прожитковим мінімумом (у 2025 році він становить 2 920 гривень) і середнім доходом на одного члена родини за місяць.

Щоб оформити компенсацію за догляд, необхідно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер, довідку про доходи та медичний висновок.

Раніше ми розповідали, що в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!