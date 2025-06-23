Компенсация за уход: сколько могут получить родственники пенсионеров

Украинцы, осуществляющие постоянный уход за пожилыми родственниками, нуждающимися в посторонней помощи, имеют право на ежемесячную денежную поддержку. Такая помощь закреплена в украинском законодательстве.

Получить данную компенсацию могут граждане Украины, которые являются близкими родственниками лица, нуждающегося в постоянном присмотре, имеют соответствующее медицинское заключение о необходимости посторонней опеки и живут вместе с ним, ведя совместный быт. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на информацию от правительства.

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Сумма такой выплаты определяется отдельно для каждого случая: как разница между установленным прожиточным минимумом (в 2025 году он составляет 2 920 гривен) и средним доходом на одного члена семьи за месяц.

Чтобы оформить компенсацию за уход, необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный номер, справку о доходах и медицинское заключение.

Ранее мы рассказывали, что в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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