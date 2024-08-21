Кому не відключатимуть світло навіть за борги

Незважаючи на те, що в Україні триває енергетична криза, уряд вживає заходів для захисту найбільш вразливих категорій населення. З одного боку, через зростання споживання електроенергії в спекотні дні, повертаються графіки відключень. З іншого – держава гарантує, що певні категорії громадян не залишаться без світла, навіть якщо мають заборгованість за комунальні послуги. Про це пише 24 tv.ua.

Хто захищений від відключень:

Щоб підтримати українців, які найбільше потребують допомоги, уряд ухвалив рішення про збереження електропостачання для таких категорій громадян:

Сім'ї, які виховують більш як троє прийомних дітей: Ті, хто взяли на себе відповідальність за виховання кількох дітей, можуть розраховувати на безперебійне електропостачання.

Ті, хто взяли на себе відповідальність за виховання кількох дітей, можуть розраховувати на безперебійне електропостачання. Утримувачі дитячих будинків сімейного типу: Ці люди надають домівку кільком дітям, тому їхні потреби в електроенергії є пріоритетними.

Особи з інвалідністю І або ІІ групи: Для людей з обмеженими можливостями стабільне електропостачання є особливо важливим.

Для людей з обмеженими можливостями стабільне електропостачання є особливо важливим. Багатодітні сім'ї: Великі родини також можуть розраховувати на підтримку держави.

Великі родини також можуть розраховувати на підтримку держави. Особи, які доглядають за дітьми з інвалідністю або за особами, що отримали каліцтво в дитинстві: Ці люди потребують додаткової уваги та підтримки.

Ці люди потребують додаткової уваги та підтримки. Жителі квартир, де є особа, що залежить від електричних медичних приладів: Для таких сімей безперебійне електропостачання є життєво необхідним.

Додаткова підтримка для вразливих категорій:

Крім збереження електропостачання, уряд також передбачив низку додаткових заходів для підтримки вразливих категорій населення:

Пріоритет у відновленні постачання: Якщо ви належите до вразливої категорії, то після відключень ваше електропостачання буде відновлено в першу чергу.

Якщо ви належите до вразливої категорії, то після відключень ваше електропостачання буде відновлено в першу чергу. Безкоштовний ремонт комунікацій: У разі виникнення проблем з електропостачанням, ви можете розраховувати на безкоштовний ремонт.

У разі виникнення проблем з електропостачанням, ви можете розраховувати на безкоштовний ремонт. Можливість укласти угоду про реструктуризацію заборгованості: Якщо у вас є заборгованість за комунальні послуги, ви можете укласти угоду про її погашення на більш вигідних умовах.

Графіки відключень: що змінилося?

Незважаючи на ці заходи підтримки, для більшості українців залишаються актуальними графіки відключень електроенергії. Через спеку споживання електроенергії зросло, тому енергетики змушені вводити обмеження.

Коли відключають світло: Згідно з останніми даними, відключення електроенергії відбуваються в пікові години споживання – з 18:00 до 21:30.

Згідно з останніми даними, відключення електроенергії відбуваються в пікові години споживання – з 18:00 до 21:30. Хто не відключається: Підприємства критичної інфраструктури та великі споживачі, які імпортують більшу частину електроенергії, не підпадають під дію графіків відключень.

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Як заощадити електроенергію:

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, кожен українець може долучитися до енергозбереження.

Експерти рекомендують:

Вимикати електроприлади, коли вони не використовуються.

Зменшувати яскравість екранів і використовувати енергозберігаючі лампочки.

Віддавати перевагу пральним машинам та посудомийним машинам з класом енергоефективності А+++.

Не користуватися електрообігрівачами.

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною, але уряд вживає заходів для підтримки найбільш вразливих категорій населення. Дотримуючись простих правил енергозбереження, кожен з нас може допомогти стабілізувати енергосистему країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кожного сьомого українця пенсійного віку залишили без виплат.

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