Кому не будут отключать свет даже за долги

Несмотря на то, что в Украине продолжается энергетический кризис, правительство принимает меры по защите наиболее уязвимых категорий населения. С одной стороны, из-за роста потребления электроэнергии в жаркие дни возвращаются графики отключений. С другой стороны, государство гарантирует, что определенные категории граждан не останутся без света, даже если имеют задолженность за коммунальные услуги. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто защищен от отключений:

Чтобы поддержать украинцев, наиболее нуждающихся в помощи, правительство приняло решение о сохранении электроснабжения для таких категорий граждан:

Семьи, воспитывающие более трех приемных детей: Взявшие на себя ответственность за воспитание нескольких детей могут рассчитывать на бесперебойное электроснабжение.

Взявшие на себя ответственность за воспитание нескольких детей могут рассчитывать на бесперебойное электроснабжение. Держатели детских домов семейного типа: Эти люди предоставляют дом нескольким детям, поэтому их потребности в электроэнергии приоритетны.

Лица с инвалидностью I или II группы: Для людей с ограниченными возможностями стабильное электроснабжение особенно важно.

Для людей с ограниченными возможностями стабильное электроснабжение особенно важно. Многодетные семьи: Большие семьи могут рассчитывать на поддержку государства.

Большие семьи могут рассчитывать на поддержку государства. Лица, ухаживающие за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими увечье в детстве: Эти люди нуждаются в дополнительном внимании и поддержке.

Эти люди нуждаются в дополнительном внимании и поддержке. Жители квартир, где есть лицо, зависящее от электрических медицинских приборов: Для таких семей бесперебойное электроснабжение жизненно необходимо.

Дополнительная поддержка для уязвимых категорий:

Кроме сохранения электроснабжения, правительство также предусмотрело ряд дополнительных мер по поддержанию уязвимых категорий населения:

Приоритет в восстановлении поставок: Если вы относитесь к уязвимой категории, то после отключений ваше электроснабжение будет восстановлено в первую очередь.

Если вы относитесь к уязвимой категории, то после отключений ваше электроснабжение будет восстановлено в первую очередь. Бесплатный ремонт коммуникаций: В случае возникновения проблем с электроснабжением вы можете рассчитывать на бесплатный ремонт.

В случае возникновения проблем с электроснабжением вы можете рассчитывать на бесплатный ремонт. Возможность заключить соглашение о реструктуризации задолженности Если у вас есть задолженность за коммунальные услуги, вы можете заключить соглашение о его погашении на более выгодных условиях.

Графики отключений: что изменилось?

Несмотря на эти меры поддержки для большинства украинцев остаются актуальными графики отключений электроэнергии. Из-за жары потребление электроэнергии выросло, поэтому энергетики вынуждены вводить ограничения.

Когда отключают свет: Согласно последним данным, отключения электроэнергии происходят в пиковые часы потребления – с 18:00 до 21:30.

Согласно последним данным, отключения электроэнергии происходят в пиковые часы потребления – с 18:00 до 21:30. Кто не отключается: Предприятия критической инфраструктуры и крупные потребители, импортирующие большую часть электроэнергии, не подпадают под действие графиков отключений.

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Как сэкономить электроэнергию:

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, каждый украинец может присоединиться к энергосбережению.

Эксперты рекомендуют:

Выключайте электроприборы, когда они не используются.

Уменьшать яркость экранов и использовать энергосберегающие лампочки.

Предпочитать стиральные машины и посудомоечные машины с классом энергоэффективности А+++.

Не пользоваться электрообогревателями.

Ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной, но правительство принимает меры для поддержки наиболее уязвимых категорий населения. Следуя простым правилам энергосбережения, каждый из нас может помочь стабилизировать энергосистему страны.

Напомним, ранее мы писали, что каждого седьмого украинца пенсионного возраста оставили без выплат.

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