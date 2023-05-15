Кінець травня буде напруженим: коли саме очікувати на магнітні бурі

Наприкінці травня Землю накриє потужна чотириденна магнітна буря. Найнебезпечнішим днем стане 24 травня.

Спалахи на Сонці, які сколихнуть атмосферу нашої планети, очікуються з 23 по 26 травня. Цей метеоудар буде потужністю 4-5 балів.

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За даними Meteoagent, кілька хвиль магнітних бур різної потужності очікуються у травні. У цей час люди здебільшого скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та мігрені, підвищення/зниження тиску, біль і м'язах та суглобах тощо.

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Від 15 по 22 травня метеоудари будуть потужністю 2 бали, тобто слабкі. Від 23 числа розпочнеться загострення, яке триватиме до 26 травня. Також 28 травня буде очікується магнітна буря в 4 бали, інші дні будуть спокійними.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Вживайте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Споживайте більшу кількість сезонних овочів та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Надавайте перевагу прогулянкам на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

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