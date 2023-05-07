Коли магнітні бурі тривожитимуть українців у травні: календар метеоударів

У травні очікується кілька серій магнітних бур, які матимуть різну силу впливу. Вони мають здатність негативно впливати на певну категорію людей, викликати полярні сяйва та збій в роботі електроніки.

Найчастіше від геомагнітних коливань страждають метеочутливі люди, люди похилого віку та ті, що мають хронічні хвороби. Як вберегтися в цей час та коли саме будуть небезпечні дні, читайте в матеріалі UAportal.

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За даними Space Weather Prediction Center, магнітні бурі потужністю G1 (низькою), будуть в три серії: 6-7 травня, 11-12 травня, 23-27 травня.

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Meteoagent повідомляє, що впродовж місяця очікуються магнітні бурі від 2 до 4 балів. Проте ці прогнози можуть ще змінюватися в залежності від спалахів на Сонці.

8-22 травня – магнітна буря потужністю в 2 бали (низька);

23-26 травня – магнітна буря потужністю в 4 бали (середня);

27 травня – метеоудар низької потужності (2 бали);

28 травня – метеоудар потужністю 4 бали;

29-30 травня – слабка магнітна буря в 2 бали.

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Як вберегтися під час магнітних бур

У період метеозбурень люди найчастіше скаржаться на головні болі, мігрені, болі в м'язах та суглобах, підвищення/пониження тиску, загострення хронічних хвороб тощо.

Щоб легко пережити небезпечні дні, варто підтримувати себе у хорошому стані та дотримуватися кількох порад:

повноцінно харчуйтеся, вживайте більше свіжих овочів/фруктів, стежте за водним балансом в організмі,

більше гуляйте на свіжому повітрі,

остерігайтеся сильних емоційних сплесків та фізичної втоми,

відмовтеся від алкогольних напоїв, куріння, енергетиків,

менше вживайте кави, міцного чаю.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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