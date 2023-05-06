Магнітні бурі у травні: на Землю насувається кілька небезпечних метеоударів

У травні 2023 року Землю накриє серія магнітних бур з різною потужністю. Вони можуть мати негативний вплив на певну категорію людей.

Як відомо, найчастіше геомагнітні коливання впливають на метеочутливих людей, літніх, а також тих, хто має хронічні хвороби, зокрема, серцево-судинні захворювання тощо. Як вберегтися в цей час, читайте в матеріалі UAportal.

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За даними Space Weather Prediction Center, магнітні бурі потужністю G1 (низькою), будуть три серії: 6-7 травня, 11-12 травня, 23-27 травня.

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Як повідомляє meteoagent, метеоудари потужністю в 4 бали відбудуться 6 травня, 23-26 травня, 28 травня.

Що таке магнітна буря та кому вона небезпечна

Магнітна буря – це коли магнітосфера Землі реагує на викиди сонячного вітру чи спалахи на Сонці. Під час реагування магнітного щита планети можуть виникати полярні сяйва, збої в роботи електроніки та погіршення самопочуття в людей. Метеоудари можуть тривати від кількох годин до кількох днів.

Небезпечними магнітні бурі є на певні категорії людей, зокрема метеочутливих, з хронічними хворобами та людей похилого віку.

В такий час люди скаржаться на головні болі, мігрені, відчуття слабкість, сонливість, біль в м'язах/суглобах, загострення хвороб тощо.

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Як вберегтися під час магнітних бур

Варто підтримувати себе у хорошому стані та дотримуватися кількох порад:

повноцінно харчуватися, вживати більше свіжих овочів/фруктів, стежити за водним балансом,

гуляти на свіжому повітрі,

не мати сильних емоційних сплесків та фізичного перевтомлювання,

відмовитися від алкогольних напоїв, куріння, енергетиків,

менше вживати кави, міцного чаю.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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