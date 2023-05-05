На вихідних Землю накриє сильна магнітна буря: що потрібно знати

На вихідних Землю накриє магнітна буря потужністю в 4 бали. Такий період вважається небезпечним, тому варто поберегтися.

Деякі люди можуть не відчувати впливу метеоударів, інші ж мають пригнічений настрій, біль в суглобах та м'язах, серйозні мігрені, загострення хронічних хвороб тощо. Як покращити своє самопочуття в такі дні, читайте в матеріалі UAportal.

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За даними meteoagent, вже 6 травня магнітна буря буде потужністю 4 бали. Проте вже в неділю, 7 травня, ситуація стабілізується аж до середини місяця.

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Як пережити магнітні бурі та захистити здоров’я

У небезпечні дні треба дотримуватися простих рекомендацій:

Правильно харчуватися, обмежте жирну їжу та займатися фізичною активністю, робити зарядку, гуляти пішки на свіжому повітрі.

Добре висипатися та достатньо відпочивати.

Вживати більше чистої води, а каву краще замінити на трав'яний чай. Відмовтеся від алкогольних напоїв.

Уникайте стресу, занадто емоційних та тривожних подій.

Перевірте вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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