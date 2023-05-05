В выходные Землю накроет сильная магнитная буря: что нужно знать

На выходных Землю покроет магнитная буря мощностью в 4 балла. Такой период считается опасным, поэтому следует уберечься.

Некоторые люди могут не ощущать влияния метеоударов, другие же имеют угнетенное настроение, боли в суставах и мышцах, серьезные мигрени, обострение хронических болезней и т.д. Как улучшить свое самочувствие в такие дни читайте в материале UAportal.

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По данным meteoagent, уже 6 мая магнитная буря будет являться мощностью 4 балла. Однако уже в воскресенье, 7 мая, ситуация стабилизируется до середины месяца.

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Как пережить магнитные бури и защитить здоровье

В опасные дни нужно придерживаться простых рекомендаций:

Правильно питаться, ограничить жирную пищу и заниматься физической активностью, делать зарядку, гулять пешком на свежем воздухе.

Хорошо высыпаться и достаточно отдыхать.

Употреблять больше чистой воды, а кофе лучше заменить на травяной чай. Откажитесь от алкогольных напитков.

Избегайте стресса, слишком эмоциональных и тревожных событий.

Проверьте содержимое домашней аптечки на наличие необходимого лекарства.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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