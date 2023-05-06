Магнитные бури в мае: на Землю надвигается несколько опасных метеоударов

В мае 2023 года Землю накроет серия магнитных бурь с разной мощностью. Они могут оказать негативное влияние на определенную категорию людей.

Как известно, чаще всего геомагнитные колебания влияют на метеочувствительных людей, пожилых, а также имеющих хронические болезни, в частности, сердечно-сосудистые заболевания и т.д. Как уберечься в это время, читайте в материале UAportal.

На выходных Землю накроет сильная магнитная буря: что нужно знать

По данным Space Weather Prediction Center, магнитные бури мощностью G1 (низкой) будут три серии: 6-7 мая, 11-12 мая, 23-27 мая.

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Как сообщает meteoagent, метеоудары мощностью в 4 балла состоятся 6 мая, 23-26 мая, 28 мая.

Что такое магнитная буря и кому она опасна

Магнитная буря – когда магнитосфера Земли реагирует на выбросы солнечного ветра или вспышки на Солнце. При реагировании магнитного щита планеты могут возникать полярные сияния, сбои в работе электроники и ухудшение самочувствия у людей. Метеоудары могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

Опасными магнитные бури являются на определенные категории людей, в частности метеочувствительных, с хроническими болезнями и пожилых людей.

В такое время люди жалуются на головные боли, мигрени, чувство слабости, сонливость, боли в мышцах/суставах, обострение болезней и т.д.

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Как уберечься во время магнитных бурь

Следует поддерживать себя в хорошем состоянии и следовать нескольким советам:

полноценно питаться, употреблять больше свежих овощей/фруктов, следить за водным балансом,

гулять на свежем воздухе,

не иметь сильных эмоциональных всплесков и физического переутомления,

отказаться от алкогольных напитков, курения, энергетиков,

меньше употреблять кофе, крепкого чая.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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