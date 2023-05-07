Когда магнитные бури будут тревожить украинцев в мае: календарь метеоударов

В мае ожидается несколько серий магнитных бурь, которые будут иметь разную силу воздействия. Они обладают способностью негативно влиять на определенную категорию людей, вызывать полярные сияния и сбой в работе электроники.

Чаще всего от геомагнитных колебаний страдают метеочувствительные люди, пожилые люди и те, которые имеют хронические болезни. Как уберечься в это время и когда будут опасные дни, читайте в материале UAportal.

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По данным Space Weather Prediction Center, магнитные бури мощностью G1 (низкой) будут в три серии: 6-7 мая, 11-12 мая, 23-27 мая.

Видео дня

Meteoagent сообщает, что в течение месяца ожидаются магнитные бури от 2 до 4 баллов. Однако эти прогнозы могут еще изменяться в зависимости от вспышек на Солнце.

8-22 мая – магнитная буря мощностью в 2 балла (низкая);

23-26 мая – магнитная буря мощностью в 4 балла (средняя);

27 мая – метеоудар низкой мощности (2 балла);

28 мая – метеоудар мощностью 4 балла;

29-30 мая – слабая магнитная буря в 2 балла.

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Как уберечься во время магнитных бурь

В период метеозбурений люди чаще всего жалуются на головные боли, мигрени, боли в мышцах и суставах, повышение/снижение давления, обострение хронических болезней и т.д.

Чтобы легко пережить опасные дни, следует поддерживать себя в хорошем состоянии и следовать нескольким советам:

полноценно питайтесь, употребляйте больше свежих овощей/фруктов, следите за водным балансом в организме,

больше гуляйте на свежем воздухе,

остерегайтесь сильных эмоциональных всплесков и физической усталости,

откажитесь от алкогольных напитков, курения, энергетиков,

меньше употребляйте кофе, крепкого чая.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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