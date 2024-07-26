Короткометражки для емоційного інтелекту: 5 мультфільмів, які варто подивитися

Емоційний інтелект – це навик, який допомагає нам краще розуміти себе та інших. І розвивати його можна навіть за допомогою мультфільмів.

UAPortal підібрав кілька коротких історій, які допоможуть розкрити важливі теми про почуття, стосунки та самопізнання.

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"Пісочник" (2016): Цей безмовний мультфільм розповідає про маленьке пташеня, яке вчиться долати страхи та досягати своїх цілей. Історія про те, як важливо виходити зі своєї зони комфорту і не боятися труднощів.

"Змінна хмарність" (2009): Весела історія про хмару, яка не може створювати звичайних тварин. Цей мультфільм навчає нас терпимості та прийняття відмінностей.

"Міст" (2010): Проста, але мудра притча про те, як важливо знаходити компроміси і не бути занадто впертим.

"Місяць" (2012): Історія про вибір життєвого шляху. Мультфільм допомагає замислитися про те, що важливо слухати своє серце і не піддаватися на чужу думку.

"Автомат із печивом" (2012): Ця короткометражка навчає нас не судити людей за першим враженням і не робити поспішних висновків.

Ці мультфільми – це не просто розвага, а й можливість для роздумів і саморозвитку. Перегляньте їх разом з дітьми або друзями і обговоріть побачене. Це допоможе вам краще зрозуміти себе та своїх близьких.

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