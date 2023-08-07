Корвалол може допомогти при боротьбі з герпесом: лайфхак, про який мало хто знає

Ніколи не приємно переносити застуду на ногах і більше того, коли вона з'являється на обличчі. Свідомість про неприємний біль та свербіж може викликати дискомфорт, особливо якщо застуда не підсихає.

Читайте також: Симптоми та причини появи алергії на сонце

Відчули натяк на легке печіння та свербіж? Існує простий спосіб заспокоїти ці неприємні симптоми. Вам знадобиться ватяний диск та флакончик Корвалолу. Змочіть ватяний диск і прикладіть його до місця, де з'явиться герпес, притискаючи протягом 5-7 хвилин. Про це пише Greenpost.

Особливість Корвалолу полягає в тому, що його спиртова основа дезінфікує, а трав'яний склад заспокоює подразнення. Зазвичай через 15 хвилин печіння зникає, якщо ні, можна повторити процедуру. Важливо провести примочку якомога раніше або в першу можливість для досягнення кращих результатів.

Відео дня

Застосовуючи цей метод постійно, ви майже забудете про те, що таке застуда на губах. Цей засіб допоможе вам уникнути неприємних наслідків застуди та швидше зцілити вразливі ділянки на вашому обличчі.

Відзначається, що Корвалол має доволі ефективний заспокійливий ефект, а спиртова основа допомагає дезінфікувати пошкоджені місця. Проте, якщо стан не покращується, рекомендується звернутися до медичних фахівців для консультації та діагностики.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, раніше, ми вже писали про те, як полегшити біль при мігрені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!