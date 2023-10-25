Котячий наповнювач запобігає запотіванню вікон автомобіля восени: неочікуваний лайфхак

Восени водії стикаються з холодною погодою та її впливом на автомобілі. Це включає в себе небажане запотівання вікон.

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Втім, існує недорогий метод, щоб запобігти запотіванню в холодну пору року. Знадобиться наповнювач для котячого туалету, повідомляє Express.co.uk.

Наповнювач для котячого туалету, особливо на основі глини, призначений для поглинання вологи. Розміщення в машині панчіх, наповнених котячим туалетом, допоможе поглинути надлишок вологи в повітрі.

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Візьміть панчохи або шкарпетки. Переконайтеся, що в них немає отворів, через які котячий туалет міг би висипатися.

Наповніть панчоху котячим туалетом. Вам не потрібно переповнювати його; використовуйте достатньо для досягнення бажаного поглинання вологи.

Зав’яжіть вузол на відкритому кінці панчохи, щоб котячий туалет залишався всередині. Помістіть панчоху у машину під сидінням, на панелі приладів або в іншому місці, де вона не заважатиме.

Нагадаємо, ми вже писали про те, як зробити ароматизатор повітря для авто своїми руками.

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