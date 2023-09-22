Косметологи назвали три основні загрози для шкіри восени та методи боротьби з ними

Восени багато з нас помічають негативні зміни на шкірі обличчя, спричинені тривалим перебуванням під сонцем. Давайте розглянемо, які проблеми можуть виникнути зі шкірою восени і способи боротьби з ними.

Про це пише ТСН.

Сухість і дегідратація шкіри

Літній вітер, сонце та солона вода можуть висушувати шкіру і порушувати її захисний бар'єр, особливо у людей із світлою та чутливою шкірою. Після літа шкіра може виглядати втомленою, з дрібними зморшками, лущитися і страждати від подразнень.Для боротьби із сухістю рекомендується використовувати щільні креми та сироватки, які містять компоненти, необхідні для відновлення бар'єру шкіри. Такі компоненти включають тригліцериди, жирні кислоти, сквалан, холестерин, вітаміни та пептиди.Також можна використовувати професійні процедури біоревіталізації для відновлення гідробалансу шкіри після літа.

Поява нових зморшок

Ультрафіолетове випромінювання є однією з основних причин руйнування колагену і еластину, що призводить до зморшок та старіння шкіри. Сонячне випромінювання активізує ферменти, які руйнують колаген та сповільнюють його синтез.Для запобігання цьому можна використовувати продукти з гіалуроновою кислотою, яка допомагає зберігати вологу та нормалізувати водний баланс шкіри. Також існують різні процедури, такі як ботулінотерапія, ультразвуковий ліфтинг, лазерна терапія та ін'єкційна колагенотерапія, які можуть допомогти у зменшенні ознак старіння.

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Пігментація шкіри

Після літа у багатьох можуть з'явитися пігментні плями, такі як ластовиння чи сонячне лентиго. Для боротьби з ними можна використовувати засоби для відбілювання шкіри.Якщо плям дуже багато чи з'явилася мелазма, краще звернутися до фахівця. Косметологи пропонують лазерне або фотолікування, мезотерапію та інші процедури для зменшення пігментації.

Збереження здорової шкіри восени вимагає правильного догляду та, у разі потреби, професійної допомоги від косметологів.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.

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