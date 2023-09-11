Косметологи назвали топ-7 правил ухода за кожей после 40

Известная Коко Шанель выразила мудрую мысль: "В 20 лет девочка имеет естественную красоту, в 30 – ту, которую она создала сама, а в 40 – ту, которую заслужила". Мы собрали вам полезные советы, о которых, возможно, Коко не знала, но они могут помочь вам сохранить молодость и красоту даже после 40 лет.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Солнцезащитный крем – ваш лучший друг.

Защита от вредных солнечных лучей является первым шагом по уходу за кожей после 40 лет. Ультрафиолетовое излучение оказывает влияние на кожу, даже когда солнца не видно. Поэтому используйте крем из SPF каждый день, даже в облачную погоду, чтобы предотвратить преждевременное старение кожи.

Избегайте жесткого скрабования.

После 40 лет не следует использовать агрессивные скрабы, которые могут повредить кожу. Выбирайте мягкие скрабы для лица или пилинг-скатки, эффективно очищающие кожу без травмирования.

Гиалуроновая кислота – ваш союзник.

Гиалуроновая кислота важна для поддержания молодости кожи после 40 лет. Ее можно употреблять внутрь и наносить на кожу в виде масок или кремов.

Фейс-фитнес для сохранения молодости лица.

Регулярные упражнения для лица помогут укрепить мышцы и уменьшить морщины. Фейс-фитнес повышает количество кислорода, поступающего в ткани, и способствует выработке коллагена.

Лимфодренажный массаж для свежего вида.

Лимфодренажный массаж поможет улучшить циркуляцию крови, снизить отеки и замедлить процесс старения. Можно использовать специальные инструменты для самостоятельного массажа.

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Обеспечьте себе здоровый сон.

Регулярный и качественный сон важен для сохранения молодости и красоты. Ложитесь к 23:00, поскольку именно в это время производится мелатонин, способствующий восстановлению клеток.

Мезотерапия и биоревитализация – радикальные, но эффективные методы. Если необходимо, посетите косметолога для мезотерапии и биоревитализации, чтобы омолодить кожу лица.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить свою красоту и молодость независимо от возраста.

Напомним, мы уже писали, как предотвратить появление морщин.

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