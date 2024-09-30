''Котики'' зі 130 батальйону ТРО вперше скидом з українського дрона збили російського ''мавіка'' (відео)

Воїни окремого взводу розвідки 130-го батальйону територіальної оборони "Котики", ймовірно, вперше за час "великої війни" змогли скидом з дрона знищити російський БПЛА.

У Telegram-каналі "КОТИКИ 130 та їх друзі" з'явилося відповідне відео, зняте з дрона, який і здійснив фатальний для російського "мавіка" скид.

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"Ось так виглядає ПЕРШИЙ, зафіксований випадок, збиття ворожого мавіка, з допомогою скида! Такому гарному зникненню, міг би позаздрити навіть David Copperfield!", – йдеться в описі до відео.

Знищення дрона скидом. Джерело: t.me/KOTYKY_130

Знищення дрона скидом. Джерело: t.me/KOTYKY_130

Знищення дрона скидом. Джерело: t.me/KOTYKY_130

Стало відомо, що "Котики" збили ворожий дрон унікальним боєприпасом власного виробництва, який назвали "Foot Crasher".

Як повідомили в підрозділі "Гострі Картузи", інцидент стався під час спроби ворожого безпілотника провести розвідку позицій українських захисників. Завдяки оперативним діям та професіоналізму бійців, дрон був виявлений та знищений скидом виготовленого ними боєприпасу.

"Наші учні знов б'ють рекорди. Окремий взвод розвідки 130 батальйону ТРО "КОТИКИ" збили ворожий мавік нашим крафтовим боєприпасом "Foot Crasher ". Як тільки під**кий дрон завис неподалік наших посадок, імовірно для розвідки, його виявили та професійно знищили скидом пілоти "Котиків". Це перший підтверджений дрон, збитий боєприпасом зі скиду", – додали українські воїни.

Нагадаємо, у серпні 2024 року вперше в історії воєн українські військові на Курщині здійснили успішну атаку на російський гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона.

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