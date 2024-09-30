''Котики'' из 130 батальона ТРО впервые сбросом с украинского дрона сбили российский ''мавик'' (видео)

Воины отдельного взвода разведки 130-го батальона территориальной обороны "Котики", вероятно, впервые за время "большой войны" смогли сбросом с дрона уничтожить российский БПЛА.

В Telegram-канале "КОТИКИ 130 и их друзья" появилось соответствующее видео, снятое с дрона, который и совершил роковой для российского "мавика" сброс.

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"Вот так выглядит ПЕРВЫЙ, зафиксированный случай, сбивание вражеского говорящего, с помощью сброса! Такому хорошему исчезновению мог бы позавидовать даже David Copperfield!", – говорится в описании к видео.

Уничтожение дрона сбросом. Источник: t.me/KOTYKY_130

Уничтожение дрона сбросом. Источник: t.me/KOTYKY_130

Уничтожение дрона сбросом. Источник: t.me/KOTYKY_130

Стало известно, что Котики сбили вражеский дрон уникальным боеприпасом собственного производства, который назвали Foot Crasher.

Как сообщили в подразделении "Острые Картузы", инцидент произошел при попытке вражеского беспилотника провести разведку позиций украинских защитников. Благодаря оперативным действиям и профессионализму бойцов дрон был обнаружен и уничтожен сбросом изготовленного ими боеприпаса.

"Наши ученики снова бьют рекорды. Отдельный взвод разведки 130 батальона ТРО "КОТИКИ" сбили вражеский говор наш крафтовым боеприпасом "Foot Crasher". Как только под**кий дрон завис неподалеку от наших посадок, предположительно для разведки, его обнаружили и профессионально уничтожили сбросом пилоты "Котиков". Это первый подтвержденный дрон, сбитый боеприпасом со сброса", – добавили украинские воины.

Напомним, в августе 2024 года впервые в истории войн украинские военные на Курщине совершили успешную атаку на российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона.

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