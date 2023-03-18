Вкрай небезпечно: які речі не можна купувати на "секонді"

Секонд-хенди стали дуже популярними через великий асортимент та низькі ціни. Проте не всі речі там можна купувати.

Деякий одяг може становити серйозну загрозу. Про це розповіла дерматологиня Катерина Бакіко в Instagram.

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Що треба зробити з речами з секонду після покупки

Після покупки речей на секонд-хенді треба їх попрати при температурі понад 60 градусів та не менше 30 хвилин, потім ретельно очистьте.

Дерматолог попередила, що всі партії секонд-хенд одягу, що везуть в Україну, обробляють спеціальними дезінфікуючими розчинами. Вони можуть подразнювати шкіру, тому треба їх очищати перед тим, як одягати.

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Обережно ставтеся до дитячих іграшок, уважно оглядайте на наявність тріщин, уламків або деталей, через які можна поранитися.

Що не можна купувати з секонд-хенду

Дерматолог не рекомендує купувати вживані автокрісла та шоломи для дітей, оскільки такі предмети можуть бути небезпечними та пошкодженими. Ви не знаєте, що з ними було раніше.

Також не варто купувати дитячі ліжка, а дитячі візочки треба уважно перевіряти. Переконайтеся, що вони безпечні та цілі.

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За словами дерматолога, на секонді не варто купувати косметику та кисті для макіяжу. Оскільки у них можуть міститися мікроби, бактерії та частинки минулого власника. Якщо косметика відкрита, то вона могла зіпсуватися.

Окрім того, категорично заборонено тестувати косметику у магазині загальною кісточкою. Так ви можете занести в свою шкіру інфекцію.

Лікар рекомендує не купувати вживану спідню білизну, купальники та багаторазові підгузки для дітей. А також ліки, оскільки їх могли зберігати неправильно.

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